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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Сценарист триллера «Семь» займётся адаптацией манги

На студии Paramount Pictures осела разрабатываемая уже чёрт знает сколько лет экранизация манги Lone Wolf and Cub. Свеженькие владельцы пристроили к проекту нового сценариста — Эндрю Кевина Уокера, известного тем, что он работал над сюжетом культового триллера «Семь».

Джастин Лин («Стартрек: Бесконечность») с 2012 года приглядывает за проектом в качестве продюсера и по-прежнему строит далеко идущие планы на режиссуру.

Первоисточник рассказывает историю палача сёгуна Итто Огами, который всё никак не может сойти с пути мести за убийство своей семьи (в живых остались только он и его юный сын). Приключения главного героя так и не останавливаются, а юный Даигоро постепенно взрослеет и сам становится умелым убийцей.

Японцы, ясное дело, уже множество раз снимали фильмы по мотивам Lone Wolf and Cub, а у Голливуда всё не хватает нужного настроя.

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