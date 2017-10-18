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ИГРЫ
 
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Activision запатентовала систему продвижения микротранзакций через матчмейкинг

Пока пользователи пытаются убедить издателей поумерить свою необузданную жадность, те продолжают изыскивать всё новые способы изъятия денег из карманов публики. Вчера издательству Activision одобрили поданный ещё в 2015 году патент на схему подбора игроков в мультиплеере, призванную убеждать новичков докупать внутриигровой контент за реальные деньги.

Суть схемы проста: игроков, ещё не покупавших, скажем, продвинутое вооружение, будут кидать на одну карту с тратящими деньги игроками, чтобы последние нагибали первых и демонстрировали им всё величие приобретённого за реал обмундирования. Предполагается, что после этого новички игру отнюдь не бросят, а очень даже побегут в магазин и затарятся похожим вооружением... после чего их начнут кидать на карты к нубам, чтобы игрок чувствовал себя не то что уровнявшим шансы, а возвысившимся над окружающими нагибатором — дескать, это убедит его, что деньги были потрачены не зря, и вдохновит повторять подобные покупки в будущем.

К счастью, пока концепция не ушла дальше исследовательского отдела Activision — ни одна из работающих с издателем студий подобного алгоритма не применяла. Но мы не удивимся, если это скоро изменится.

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