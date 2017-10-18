Sony Music начинает издавать игры на платформах конкурентов Sony Interactive

Sony — корпорация большая. Может, не настолько, чтобы «правая рука не знала, что делает левая», но явно достаточно, чтобы эти самым рукам было более-менее безразлично мнение соседок по телу. По крайней мере, именно такое ощущение создаёт решение Sony Music Entertainment отрыть собственный лейбл по изданию игр. Да такой, что не будет стесняться работать с конкурентами.

В то время как Sony Interactive Entertainment принимает в штыки даже такие разумные и полезные для всех идеи, как кроссплатформенный мультиплеер, Unties (то самое издательство под началом Sony Music Entertainment) уже сейчас анонсировало проекты не только для PS4 и PlayStation VR, но и для PC с Nintendo Switch. Конечно, в списке пока не замечено главного конкурента PS4 — Xbox One, но оно и неудивительно: пока все проекты издательства Unties анонсированы исключительно для Японии — страны, где Xbox One куда мертвее той же PS Vita.

И не волнуйтесь: пока в списке проектов издательства нет ничего такого, без чего западная аудитория не сможет прожить ни дня. В первую очередь Unties планирует помогать начинающим инди-разработчикам, а таланты среди подобных пусть и встречаются, но далеко не каждый день.

Есть, правда, такой момент: это ведь не первый случай, когда Sony Music Entertainment выпускает свои игры в обход Sony Interactive Entertainment. В 2015 году её подразделение Aniplex, наверняка знакомое многим анимешникам, выпустило условно-бесплатную мобильную RPG под названием Fate/Grand Order, ставшую одной из самых прибыльных мобильных игр последних лет. Стоит ли удивляться решению Sony Music уделять потенциально-прибыльному предприятию больше внимания?