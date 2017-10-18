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Electronic Arts закрыла студию Visceral Games

Издательство Electronic Arts, видимо, заметило, что его уже очень давно не называли «убийцей студий» и решило напомнить об этой строчке в своём резюме. Жертвой очередного закрытия стала студия Visceral Games (она же Redwood Shores) — настоящие долгожители по меркам дочерних компаний EA.

Начав свою карьеру в 1998 году, Visceral Games изначально занималась исключительно проектами по кинолицензиям. Она сделала слэшер The Lord of the Rings: The Return of the King, трилогию игр о Джеймсе Бонде, начатую в James Bond 007: Agent Under Fire, дилогию The Godfather и спорный платформер The Simpsons Game. Однако слава к команде пришла, когда она превратила так и не вышедший из-под их пера System Shock 3 в новый IP — экшен-хоррор Dead Space. Именно тогда, в 2008 году, о Visceral Games заговорили всерьёз.

Однако, не всё в их карьере было гладко. Dante's Inferno, Dead Space 3, Army of Two: The Devil's Cartel и Battlefield: Hardline явно не оправдывали ожиданий издателя, что, по всей видимости, и привело к роспуску студии. До своего закрытия команда во главе с Джейд Рэймонд (Assassin's Creed) трудилась над безымянной игрой по «Звёздным войнам». За сценарий отвечала Эми Хенниг, а сам проект должен был быть похожим на другое её детище — Uncharted.

Обновление. Но что же с упомянутой выше игрой? Ну, технически она всё ещё жива — проект просто передали в руки огромной студии EA Vancouver. На практике же всё не так однозначно. EA потестировала игру на геймерах и пришла к выводу, что тем будет интереснее получить не линейный блокбастер в духе Uncharted, а масштабный проект, дающий пользователям больше разнообразия и простора для исследования, к которому они будут неоднократно возвращаться после релиза.

Короче, нас ждёт очередная песочница с кучей однообразных побочных заданий, «богатой» вариативностью геймплея и ворохом пострелизных DLC. Может ещё и с лутбоксами — это же EA.

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