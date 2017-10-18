Warhammer: Vermintide 2 — детали, трейлер и кадры

Студия Fatshark обнародовала первые детали Warhammer: Vermintide 2, а также представила на радость фанатам Warhammer: End Times - Vermintide полноценный геймплейный трейлер сиквела.
- Выход Warhammer: Vermintide 2 намечен на первый квартал 2018 года.
- Помимо пяти персонажей игроков ждёт 15 карьер со своими уникальными талантами и их прокачкой.
- Место действия — находящийся на границе Бретоннии город-крепость Хелмгарт и его окрестности.
- Врагами на сей раз будут не только многочисленные крысы-переростки Скавены, но и присоединившиеся к ним войска Хаоса.
- Лут, выпадающий бойцам после прохождения миссий, будет соответствовать их карьерам.
- Авторы обещают какую-то интеграцию с сервисом Twitch, но её детали раскроют только в декабре.
- Игрокам, предзаказавшим Warhammer: Vermintide 2 в Steam, полагается 10-процентная скидка, доступ к неизбежному бета-тесту и бесплатная копия ещё не вышедшего дополнения Death on the Reik к Warhammer: End Times - Vermintide.
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