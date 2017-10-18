Мила Кунис продюсирует детективную драму для ABC

Телеканал ABC запускает в разработку детективно-семейную драму от Милы Кунис («Чёрный лебедь», «Очень плохие мамочки») и Уильяма Харпера («Анатомия страсти»), который вдобавок напишет сценарий пока что безымянного проекта.

В центре сюжета — домохозяйка, чей муж её не замечает, а дочь-подросток всё больше отдаляется. Но став незаменимой помощницей харизматичного частного детектива, поселившегося по соседству, она находит новую цель в жизни и обретает уверенность в себе.

Информация об актёрском составе, равно как и полный список лиц, ответственных за производство, пока отсутствует.