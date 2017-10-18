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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

В кроссовере Arrowverse супергерои будут воевать со своими двойниками-нацистами

Как можно сделать грядущий эпизод-кроссовер во вселенной Arrowverse ещё более занимательным? Свадьба Флэша и Айрис, львиная доля сидабовских сверхлюдей из DC в качестве гостей, первый открыто нетрадиционный супергерой Рэймонд Террил (Рэй), масштабная потасовка — казалось бы, сложно чем-то улучшить этот весёлый телевинегрет. Но авторы смогли — добавили в повествование суперзлодеев-нацистов.

Как известно, в кроссовере под названием «Кризис на Земле-Икс» персонажи Arrowverse из «Стрелы», «Супергёрл», «Флэша» и «Легенд завтрашнего дня» объединятся, чтобы дать отпор общему врагу. Воевать будут прямо на свадьбе Барри и Айрис. Противостоят супергероям их злобные двойники с Земли-Икс, где Вторую мировую войну выиграла нацистская Германия.

Кадры со съёмочной площадки свидетельствуют о стопроцентном появлении в повествовании Овергёрл (злобного двойника Супергёрл), Прометея-Икс и Обратного Флэша.

Исполнительными продюсерами масштабного кроссовера выступают Марк Гуггенхайм и Эндрю Крайсберг. Производственный процесс курирует Warner Brothers TV.

Четырёхчасовой двухсерийный кроссовер покажут 27–28 ноября.

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Стрела Супергёрл Флэш Легенды завтрашнего дня
 25 сентябряArrowverse разжилась новым кроссовером и супергероем-геем
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Подкасты
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