Пилотный эпизод «Титанов» DC обзавёлся режиссёром — первую серию супергеройского боевика снимет кино- и телережиссёр Брэд Андерсон (фильмы «Машинист», «Тревожный вызов», сериалы «Грань», «Подпольная империя»).

Приключенческий экшен, события которого разворачиваются во вселенной DC, рассказывает о молодых супергероях. Команду борцов за справедливость возглавляет бывший помощник Бэтмена Дик Грейсон (Брентон Туэйтс), он же Найтвинг. Под его началом с преступностью и суперзлодеями будут воевать Старфайер, Рэйвен, Ястреб и Голубь.

Брэд Андерсон пока первый и единственный режиссёр, записавшийся в проект. Кто составит ему компанию, занявшись съёмками остальных серий, ещё неизвестно.

Наряду с Туэйтсом в основной актёрский состав вошли Анна Диоп, Тиган Крофт, Алан Ричсон, Минка Келли и Линдси Горт.

Исполнительными продюсерами выступают сценаристы пилота Акива Голсдман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс и Грег Берланти («Флэш»), а также Сара Шехтер. Производство на контроле у Warner Bros. TV. Сериал будут транслировать на совместном потоковом сервисе DC Entertainment и Warner Bros. в следующем году.