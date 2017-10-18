 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости игр — лучшее за неделю Манга «Тетрадь смерти» получит новое российское издание Рецензия и отзывы на игру Marvel vs. Capcom: Infinite Третий сезон «Эша против Зловещих мертвецов» получил дату выхода Мигель Сапочник вернётся в «Игру престолов»
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Пилот «Титанов» DC срежиссирует Брэд Андерсон

Пилотный эпизод «Титанов» DC обзавёлся режиссёром — первую серию супергеройского боевика снимет кино- и телережиссёр Брэд Андерсон (фильмы «Машинист», «Тревожный вызов», сериалы «Грань», «Подпольная империя»).

Приключенческий экшен, события которого разворачиваются во вселенной DC, рассказывает о молодых супергероях. Команду борцов за справедливость возглавляет бывший помощник Бэтмена Дик Грейсон (Брентон Туэйтс), он же Найтвинг. Под его началом с преступностью и суперзлодеями будут воевать Старфайер, Рэйвен, Ястреб и Голубь.

Брэд Андерсон пока первый и единственный режиссёр, записавшийся в проект. Кто составит ему компанию, занявшись съёмками остальных серий, ещё неизвестно.

Наряду с Туэйтсом в основной актёрский состав вошли Анна Диоп, Тиган Крофт, Алан Ричсон, Минка Келли и Линдси Горт.

Исполнительными продюсерами выступают сценаристы пилота Акива Голсдман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс и Грег Берланти («Флэш»), а также Сара Шехтер. Производство на контроле у Warner Bros. TV. Сериал будут транслировать на совместном потоковом сервисе DC Entertainment и Warner Bros. в следующем году.

2 Обсудить
Темы
 
Титаны
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Телевизионные «Титаны» DC нашли свою Рэйвен
 
Анна Диоп пополнила ряды «Титанов» DC
 
Расширение телевселенной DC: собственный потоковый сервис и долгожданные «Титаны»

Тоже интересно

 
Кино «Моя девушка — монстр» — тизер
 
Кино Промо-арт фильма «Охотники за привидениями 3»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 147: Голубые знаки
 
Кино Лазер-шоу «Юная лига». Выпуск 11: Марсианские хроники Лейлы
 
Кино «Оно» — трейлер и постер
 
Кино Тизер фильма «Книга джунглей»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика