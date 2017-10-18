Телеканал ABC запустил в разработку однокамерную ансамблевую комедию Boring, OR с довольно рискованным для жанра сюжетным твистом. В производстве потенциального сериала поучаствует продюсерская студия Electric Dynamite Джека Блэка (фильмы «Школа рока», «Солдаты неудачи», сериал «На грани»).

События разворачиваются в тихом городке, где объявился серийный убийца. Местный полицейский Джонна намерен во что бы то ни стало разыскать маньяка и посадить его за решётку. Но кажется, он единственный, кому есть дело до происходящего. Остальные жители усиленно делают вид, что ничего не происходит, дабы не позволить ужасным событиям повлиять на их повседневную размеренную жизнь.

Сценарий пилотного эпизода написал Стивен Сорока. Джек Блэк, Спенсер Берман («Мужчина ищет женщину») и Эрик Аппель («Сын Зорна») выступают исполнительными продюсерами проекта. В производстве наряду с Electric Dynamite участвует ABC Studios.