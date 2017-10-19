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Gran Turismo Sport требует подключения к сети, получает не лучшие оценки

На данный момент свежевышедшая Gran Turismo Sport получает одни из худших оценок в истории культового гоночного франчайза — ничего критичного, средний рейтинг проекта всё равно лишь слегка не дотягивает до 80 баллов, но не будем забывать, что перед нами первая часть серии со времён вышедшей на PS3 в 2013 году Gran Turismo 6. За этот срок студия Turn 10 выпустила на Xbox One четыре части своего франчайза Forza — и все они перевалили за средние 85 баллов из ста. Впору подумать, что перфекционизм Polyphony Digital давно превратился в банальную медлительность, не особо сказывающуюся на качестве... но что мы понимаем в гонках? Ничего. Так что и судить не будем.

Заметим, однако, другое: с выходом Gran Turismo Sport стало понятно, что эта игра фактически не способна функционировать без подключения к сети. Единственный режим, доступный офлайн — «Аркада», позволяющая участвовать в одиночных заездах и испытаниях на время. Ограничения, однако, наложены даже на этот режим: достижения игрока и заработанные им деньги не будут сохраняться.

Причиной является основная фича данной гонки — сотрудничество с Международной автомобильной федерацией, не приемлющей даже намёков на потенциальное читерство. Но всё-таки странно видеть от Sony игру, требующую постоянного подключения к сети, после того как высмеивание этой особенности Xbox One позволило PS4 вырваться вперёд на заре поколения.

 
 
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 1 ноября 2015 годаАнонс игры Gran Turismo Sport 10 мартаGran Turismo Sport — трейлер закрытого бета-теста 13 июляGran Turismo Sport — дата выхода и новый трейлер 31 августа 2016 годаForza Horizon 3 готова к релизу, а Gran Turismo Sport перенесена на следующий год
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