Этот день всё-таки настал. «Каратель» получил дату выхода — первый сезон сериала стартует 17 ноября. В честь столь знаменательного события потоковый сервис Netflix расщедрился на свежий трейлер.

13-серийный криминальный боевик Стива Лайтфута («Нарки») посвящён рассказу о ветеране-морпехе Фрэнке Касле (Джон Бернтал), чья семья трагически погибла в бандитской перестрелке. Отомстив за смерть родных, Касл раскрывает заговор, чьи масштабы вышли за рамки нью-йоркского криминального мира. Каратель собирается докопаться до правды и пресечь творящееся беззаконие только одним известным ему способом.

В сериале снимаются Дебора Энн Уолл, Бен Барнс, Джейсон Р. Мур, Майкл Натансон, Эбон Мосс-Бакрак, Эмбер Роуз Рева и другие. Производство контролируют ABC Studios и Netflix.