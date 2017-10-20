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Первоисточники: deadline.comwww.bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Джеймс Рэнсон с Одедом Фером отправятся покорять Марс

Джеймс Рэнсон («Прослушка») и Одед Фер (фильмы «Мумия», «Мумия возвращается», сериал «Однажды в сказке») влились в актёрский состав драмы «Первые» от потокового сервиса Hulu. Они присоединились к ранее утверждённым на ключевые роли Шону Пенну («Таинственная река») и Наташе Макэлхоун («Последний кандидат»).

Сериал расскажет о первой в истории человечества миссии на Марс и трудностях, с которыми столкнутся отважные первооткрыватели на пути к созданию межпланетной цивилизации. В центре истории не только астронавты, но и их семьи, любимые, а также оставшаяся на Земле команда, обеспечивающая их безопасность.

Кого именно сыграют Джеймс Ренсон и Одед Фер, пока не сообщается.

Сценарий напишет Бо Уиллимон («Карточный домик»), вдобавок он выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Джорданом Тапписом. Производство возьмут на себя Westward Productions, Hulu, Channel 4, IMG и AG Studios. Премьера сериала намечена на следующий год.

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