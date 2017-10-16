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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Лив Тайлер записалась во второй сезон «Куртизанок»

Продлённые в июле на второй сезон «Куртизанки» пополняют свой актёрский состав — в продолжении сериала снимется активно включившаяся в телевизионные постановки Лив Тайлер («Оставленные», «Порох»).

Костюмированная драма — совместный проект британского канала ITV и американского потокового сервиса Hulu — повествует о жизни работниц публичных домов Лондона XVIII века и вдохновлена сверхпопулярным в Георгианскую эпоху карманным справочником «Список Харриса: леди Ковент-Гардена» — путеводителем для джентльменов по злачным местам столицы. В центре истории — хозяйка лондонского борделя Маргарет Уэллс (Саманта Мортон), воюющая с обстоятельствами и конкурентами за место под солнцем.

Лив Тайлер сыграет леди Изабеллу Фитцуильям — светскую львицу и рабу заключённого по расчёту брака, чьи тёмные секреты долго держали её на поводке у владелицы притона Лидии Куигли. В главной героине истории — куртизанке Шарлотте Уоллс (Джессика Браун-Финдли) леди Фитцуильям обретёт неожиданного друга.

Сценарий пишет Мойра Буффини («Джейн Эйр»); она же числится исполнительным продюсером сериала наряду с Элисон Оуэн («Елизавета»), Элисон Карпентер и Деброй Хейуорд («Отверженные»). Режиссировать продолжит Коки Гидройч («Ужасы по дешёвке»).

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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
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