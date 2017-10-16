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Mystery World Dizzy выйдет на картриджах уже в феврале 2018-го Ноль кадров в секунду. Выпуск 182: Снова дома Рецензия и отзывы на игру Marvel vs. Capcom: Infinite Новинки аниме осени 2017 года «Индекс волшебства 3» — слитый анонс
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Mystery World Dizzy выйдет на картриджах уже в феврале 2018-го

Близнецы Оливеры сдержали своё слово и отправились на «Кикстартер», чтобы выпустить в свет картриджи с недавно найденной и опубликованной игрой Mystery World Dizzy для приставки NES.

Оливеры и помогающий им Крис Уилкинс поставили скромную цель в £ 12 500, и за первые несколько часов фанаты накидали уже почти £ 10 000 — желающих заполучить в свои руки картридж в красивой коробке да с мануалом насчитывается уже около 200 человек. Да, среди них — автор этой новости, как же иначе.

Про историю появления Mystery World Dizzy на белом свете мы писали несколько месяцев назад. Если вкратце, то игра стала жертвой провала устройства Aladdin Deck Enhancer, позволяющего запускать на NES значительно более дешёвые картриджи.

Предполагалось, что для него только в течение года выйдет 24 игры, но появилось всего тринадцать (на семи картриджах), среди которых, увы, Mystery World Dizzy не было. И лишь спустя четверть века Оливеры нашли исходники игры, немного доработали, скомпилировали и выложили ROM на сайте MysteryWorldDizzy.com — можно либо скачать его, либо сыграть прямо в браузере.

Сам картридж обойдётся вам ровно в £ 45 (плюс ещё £ 7 за доставку в Россию). Можно заплатить чуть больше и получить автографы Оливеров, а также всякий мерчандайз типа кружек и ковриков для мыши. Рассылать Mystery World Dizzy всем, кто её заказал, авторы начнут в феврале 2018 года.

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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