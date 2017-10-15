Новости сериалов — лучшее за неделю

«Очень странные дела» — финальный трейлер второго сезона — свежий видеоролик дразнит эпическим противостоянием со злом.
«Секретные материалы» — трейлер одиннадцатого сезона — точная дата возвращения фантастического триллера пока неизвестна.
«Смилф» — трейлер и постер — авторский сериал Фрэнки Шоу стартует в начале ноября.
«Константин» — отрывок и постер — анимационное продолжение приключений харизматичного экзорциста будет выходить на CW Seed.
Amazon закрыл многосерийный проект Дэвида О. Расселла до начала съёмок — во всём виноват Харви Вайнштейн.
«Жан-Клод Ван Джонсон» — тизер и постер — пародийная комедия пока не обзавелась датой премьеры.
«Джек Райан» — трейлер и постер — Джон Красински отчаянно пытается выглядеть крутым спецагентом на задании.
Миры столкнутся в кроссовере «Ходячих мертвецов» и «Бойся ходячих мертвецов» — зомби-драмы скоро пересекутся.
«Порох» — трейлер — историческая драма с Китом Харингтоном выходит на телеэкраны 21 октября.
Индиа Айсли сыграет главную роль в многосерийной драме Пэтти Дженкинс на TNT — компанию ей составит Крис Пайн в образе журналиста.