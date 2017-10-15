Новости сериалов — лучшее за неделю

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Ноль кадров в секунду. Выпуск 182: Снова дома Третий сезон «Эша против Зловещих мертвецов» получил дату выхода Новинки аниме осени 2017 года Red Dead Redemption 2 — второй трейлер «Индекс волшебства 3» — слитый анонс
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
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