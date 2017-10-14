Юлия Лялина написала для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Салют-7». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Отзыв о фильме самого Владимира Джанибекова:
– У меня сложное отношение к этому фильму. С точки зрения художественной картинки проделана прекрасная работа: потрясающие кадры, эффекты, актеры сыграли великолепно, даже невесомость удалось передать очень круто, – говорит Владимир Джанибеков. – Но присутствует какой-то американский вариант воздействия на мозги зрителей.+
– Что вы имеете в виду?
– Показали страшных русских генералов, готовых расстреливать своих в космосе. В фильме присутствует и высшее руководство страны с угрозами. Хотя все было ровно наоборот: все надеялись на успех, спрашивали, чего не хватает, чтобы все получилось. Никогда не угрожали нам. Работники ЦК КПСС и Минобороны только поддерживали, желали победы и соболезновали, если что-то шло не так. Наша армия несет другую функцию: выручать, спасать, защищать и никогда не убивать. Когда люди за рубежом будут внимательнее смотреть ситуацию в Центре управления полетами, как вы думаете, это мимо пройдет? Нет. Вообще, как было на самом деле, можно прочитать в книге Виктора Савиных «Записки с мертвой станции». Да и в бортовом журнале не было никаких намеков на угрозы.