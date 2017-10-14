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Рецензия и отзывы на фильм «Салют-7»

Юлия Лялина написала для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Салют-7». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Салют-7»
18 Обсудить
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Рецензии Салют-7
 
druha
Лучший комментарий
+69

Отзыв о фильме самого Владимира Джанибекова:
– У меня сложное отношение к этому фильму. С точки зрения художественной картинки проделана прекрасная работа: потрясающие кадры, эффекты, актеры сыграли великолепно, даже невесомость удалось передать очень круто, – говорит Владимир Джанибеков. – Но присутствует какой-то американский вариант воздействия на мозги зрителей.+

– Что вы имеете в виду?

– Показали страшных русских генералов, готовых расстреливать своих в космосе. В фильме присутствует и высшее руководство страны с угрозами. Хотя все было ровно наоборот: все надеялись на успех, спрашивали, чего не хватает, чтобы все получилось. Никогда не угрожали нам. Работники ЦК КПСС и Минобороны только поддерживали, желали победы и соболезновали, если что-то шло не так. Наша армия несет другую функцию: выручать, спасать, защищать и никогда не убивать. Когда люди за рубежом будут внимательнее смотреть ситуацию в Центре управления полетами, как вы думаете, это мимо пройдет? Нет. Вообще, как было на самом деле, можно прочитать в книге Виктора Савиных «Записки с мертвой станции». Да и в бортовом журнале не было никаких намеков на угрозы.
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