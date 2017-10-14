NBС разрабатывает ремейк «Голубой волны»

В эпоху перезапуска всего и вся телеканал NBC добрался до кинокартины 2002 года «Голубая волна» с молодыми Мишель Родригес и Кейт Босуорт в главных ролях. В отличие от большинства получающих ремейки фильмов, «Голубая волна» хитом никогда не была, едва отбив в мировом прокате свой весьма скромный бюджет в 25 млн долларов.

Действие оригинального фильма разворачивается вокруг трёх подруг, живущих на Гавайях и занимающихся сёрфингом на знаменитом Северном побережье. Предполагается, что сериал сохранит посыл оригинала и, что важнее, всех ведущих персонажей, слегка выйдя за рамки первоначальной истории.

Сценарий ремейка напишет Ханна Шнайдер («Царство»), которая вдобавок значится исполнительным продюсером проекта наряду с Брайаном Грейзером («Замедленное развитие», «24 часа: Наследие»), Фрэнки Кальфо («Империя») и Джиллиан Куглер («Десница Божья»). Тяготы производственного процесса разделят между собой Universal Television и Imagine TV.