Картину «Сделано в Америке» не покажут в кинотеатрах «Синема Парка» и «Формулы кино»

Кинокартина «Сделано в Америке» стала жертвой коллективной жадности отечественных прокатчиков и кинотеатров.

Объединённая сеть «Синема Парк» и «Формула кино» не станет показывать кино в своих кинотеатрах, и сделано это по указу дистрибьютора криминальной комедии — компании UPI.

Шестого октября UPI проинформировала площадки, что настало время слегка изменить правила вычисления доли проката во время показа фильма. В письме говорилось:

В связи с установлением некоторыми показчиками и их партнёрами, уполномоченными на распространение входных билетов в кинотеатр, наценки на стоимость билетов, продаваемых онлайн (в том числе электронных билетов), и взимаемой со зрителя, настоящим уведомляем о необходимости включения в расчёт прокатной платы совокупной стоимости входного билета, независимо от способа его оплаты, аналогично включению в расчёт прокатной платы любых сумм, полученных напрямую через кассу кинотеатра.

Короче, UPI хочет долю с онлайн-продаж билетов, где существует десятипроцентная надбавка к их стоимости. Эти 10% берёт «Рамблер-Касса» — эксклюзивный посредник по продаже билетов через интернет в кинотеатры «Синема Парка» и «Формулы кино». Представители «Рамблера» утверждают, что лёгкая наценочка — плата за удобство.

Всё это прекрасно сразу в нескольких плоскостях.

Во-первых, кинотеатры постоянно ноют о падении числа посетителей и, соответственно, выручки. Но вот появляется сервис, который делает приобретение билетов более доступным, — так давайте ещё немножко наваримся на зрителях, ведь они всё равно придут! Во-вторых, прокатчик UPI мог бы встать на защиту потребителей и попытаться отменить «добавку за удобство», но нет. Оказывается, кто-то где-то зарабатывает, но ничего не капает в карман самому прокатчику, а значит — «подружек надо наказать». Жадность во все поля.

Зато скандально известную кинокартину «Матильда» режиссёра Алексея Учителя таки покажут в сетях «Синема Парк» и «Формула кино». А то раньше из-за угроз на всю голову религиозных граждан означенные кинотеатры пожелали соскочить. Ну да, они ведь специалисты по наценкам, а не по обеспечению безопасности.