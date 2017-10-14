«Мегалобокс» — анонс

1 января 2018 года спортивная драма «Завтрашний Джо» (Ashita no Joe) отмечает юбилей — ровно 50 лет с момента начала сериализации оригинальной манги Икки Кадзивары и Тецуи Чибы, снискавшей культовый статус. И естественно, подобную дату не обошли стороной люди из аниме-индустрии: студия TMS Entertainment, делавшая в далёкие 80-е анимационные полнометражки и второй сезон сериала, решила выпустить в честь данного события… нет, не ремейк, а оригинальный сериал о подпольном боксе под названием «Мегалобокс» (Megalo Box), который будет неким образом связан со вселенной «Завтрашнего Джо». Стартует сериал в ближайшем весеннем сезоне.

История рассказывает о боксёре по прозвищу Джанк Дог, он же Джей Ди, который зарабатывает на жизнь, участвуя в договорных матчах на подпольном ринге. Однажды он снова выходит на ринг, но судьба сводит его с одним человеком — и Джей Ди решает рискнуть всем и принимает вызов.