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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Мегалобокс» — анонс

1 января 2018 года спортивная драма «Завтрашний Джо» (Ashita no Joe) отмечает юбилей — ровно 50 лет с момента начала сериализации оригинальной манги Икки Кадзивары и Тецуи Чибы, снискавшей культовый статус. И естественно, подобную дату не обошли стороной люди из аниме-индустрии: студия TMS Entertainment, делавшая в далёкие 80-е анимационные полнометражки и второй сезон сериала, решила выпустить в честь данного события… нет, не ремейк, а оригинальный сериал о подпольном боксе под названием «Мегалобокс» (Megalo Box), который будет неким образом связан со вселенной «Завтрашнего Джо». Стартует сериал в ближайшем весеннем сезоне.

История рассказывает о боксёре по прозвищу Джанк Дог, он же Джей Ди, который зарабатывает на жизнь, участвуя в договорных матчах на подпольном ринге. Однажды он снова выходит на ринг, но судьба сводит его с одним человеком — и Джей Ди решает рискнуть всем и принимает вызов.

Авторы
Автор концепта, режиссёр Ёу Морияма концепт-дизайнер «Атаки на Титана», «Кабанери железной крепости», аниматор «Люпена III: Женщины по имени Минэ Фудзико»
Сценарист Кацухико Манабе «Кулак Полярной Звезды: Легенда об истинном спасителе. Фильм 1: Легенда о Рао», «Кулак Полярной Звезды: Легенда об истинном спасителе. Фильм 3: Легенда о Рао — Яростная схватка»
Второй сценарист Кенсаку Кодзима
Композитор mabanua «Склон Аполлона»
Студия TMS Entertainment
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Темы
 
Мегалобокс (Megalo Box)
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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