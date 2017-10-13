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«Смилф» — трейлер и постер

Кабельный канал Showtime опубликовал трейлер и постер многосерийной комедии «Смилф» Фрэнки Шоу («Мистер Робот»), основанной на её одноимённой короткометражной работе, удостоившейся специального приза жюри на кинофестивале Sundance. Премьера восьмисерийного первого сезона состоится 5 ноября.

Комедия повествует о молодой матери Бриджетт Бёрд (Шоу) из Южного Бостона, которая пытается устроить свою личную и профессиональную жизнь, в одиночку воспитывая маленького сына. Сюжет частично вдохновлён событиями из жизни актрисы.

В сериале снимаются Рози О’Доннелл («Веб-терапия»), Мигель Гомес («Штамм»), Конни Бриттон («Огни ночной пятницы»), Самара Уивинг («Эш против Зловещих мертвецов»), Александра и Анна Реймер, Марк Уэббер («Зелёная комната»), Рэйвен Гудвин и другие.

К слову, Шоу трудится по обе стороны камеры: «Смилф» целиком и полностью её проект, где она выступает не только ведущей актрисой, но и создателем, исполнительным продюсером, сценаристом и режиссёром. В числе исполнительных продюсеров также значатся Майкл Лондон, Ли Айзенберг, Джин Ступницки и Скотт Кинг. За производство отвечают ABC Signature Studios и Showtime.

 
 

И постер:

Постеры сериала «Смилф»
23 Обсудить
Темы
 
Видео Смилф
 
Патриархальная Шовинистическая Свинья
Лучший комментарий
+31

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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