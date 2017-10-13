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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Аффлек и Дэймон спродюсируют фильм про бостонскую полицию

Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и Дженнифер Тодд при поддержке студии студии Paramount спродюсируют фильм The Shadows.

Крис Бремнер продал свой питч студии и напишет сценарий; в основе проекта статья Into the Shadows, которая рассказывает историю первых полицейских под прикрытием, появившихся в Бостоне. Ну а где Бостон, там Аффлек и Дэймон.

Бостон — столица и крупнейший город штата Массачусетс. В середине XIX века, когда началась первая волна иммиграции, там проживали 140 тысяч людей, а закон защищали 30 офицеров полиции и 150 патрульных. Мэр Джосайя Куинси-младший лично оскорбился, когда некий мужчина по имени Альберт Тиррелл был обвинён в убийстве своей любовницы-проститутки, но оказался оправдан в суде. Тогда городской совет поставил судебного пристава Фрэнсиса Таки во главе отряда «теневых копов». Эта группа революционизировала подход к правоохранительной деятельности: полицейские начали сотрудничать с информаторами, носить гражданскую одежду на службе и внедряться в ряды преступников.

Бремнер, как выяснилось, также работает над сценарием «Плохих парней 3».

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