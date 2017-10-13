И ещё одно снижение цены Oculus Rift

Три новости о снижении цены на Oculus Rift меньше чем за год? Не многовато ли? Впрочем, не смеем жаловаться. Дешевле — не дороже.

Однако следует уточнить: ещё сильнее стоимость Oculus Rift пока не уменьшили. Просто в последний раз мы писали о решении перманентно снизить цену на бандл из Rift и Touch до 500 долларов и устроить временную акцию, в рамках которой шлем и контроллеры можно было приобрести всего за $ 400. Но ближе к финалу продолжительной распродажи в Oculus явно осознали, что увеличивать ценник назад будет не самой хорошей идеей, и признали стоимость в $ 400 перманентной.

А ещё в рамках конференции Oculus Connect 4 состоялся анонс портативного шлема Oculus Go. В отличие от Gear VR (совместной разработки с Samsung), Oculus Go не будет требовать дополнительных девайсов — самостоятельный шлем ценой всего в 200 долларов послужит дешёвым минимальным порогом вхождения в мир VR. Выйдет он где-то в 2018 году.