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КИНО
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Не вписывающаяся в сюжет драмы Галь Гадот

Чудо-женщина Галь Гадот расширяет свой актёрский спектр съёмками в фильме Ruin.

Драму про месть режиссирует Джастин Курзель — постановщик «Кредо убийцы». Райан Фирпо и Мэттью Фирпо написали сценарий.

Сюжет расскажет историю бывшего нацистского капитана, который возвращается на руины послевоенной Германии, чтобы подчистить собственные грешки весьма оригинальным образом: главный герой хочет найти и устранить членов эскадрона смерти СС, служивших под его командованием.

Скажем сразу, Галь Гадот с трудом вписывается в такой сюжет. Может быть, повествованием предусмотрена амазонка с суперспособностями или израильский охотник на военных преступников?

Производство стартует в начале следующего года.

19 Обсудить
 
FunC.
Лучший комментарий
+31

Настоящую израильскую еврейку сложно вписать в фильм о второй мировой? Что еще расскажете? Винни Джонса сложно вписать в фильм о футболе?
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