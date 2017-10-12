Не вписывающаяся в сюжет драмы Галь Гадот

Чудо-женщина Галь Гадот расширяет свой актёрский спектр съёмками в фильме Ruin.

Драму про месть режиссирует Джастин Курзель — постановщик «Кредо убийцы». Райан Фирпо и Мэттью Фирпо написали сценарий.

Сюжет расскажет историю бывшего нацистского капитана, который возвращается на руины послевоенной Германии, чтобы подчистить собственные грешки весьма оригинальным образом: главный герой хочет найти и устранить членов эскадрона смерти СС, служивших под его командованием.

Скажем сразу, Галь Гадот с трудом вписывается в такой сюжет. Может быть, повествованием предусмотрена амазонка с суперспособностями или израильский охотник на военных преступников?

Производство стартует в начале следующего года.