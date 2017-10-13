FOX заказал пилот комедии «Бастарды» от сценаристов сиквела «Дня независимости»

Николас Райт («Манхэттенская история любви») и Джеймс А. Вудс («Быть человеком»), знатно подсобившие Роланду Эммериху со сценарием «киношедевра» «День независимости: Возрождение», не отчаиваются и продолжают оттачивать писательское мастерство. На сей раз вместе с Эдом Уиксом («Проект Минди») они взялись за комедию «Бастарды» для телеканала FOX, уже получившую заказ на пилотный эпизод.

Ведущий игрового телешоу и просто старый развратник, умирая, завещает шикарный особняк трём своим отпрыскам, до того момента даже не знавшим о существовании друг друга. Неожиданно они решают жить вместе и стать настоящей, хоть и весьма странной семьёй.

Срежиссирует пилот Джеймс Гриффитс («Эпизоды»). Вдобавок он выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Райтом, Вудсом, Уиксом и Эндрю Ричем («Друзья»). За производственный процесс отвечают ABC Studios и 20th Century Fox TV.