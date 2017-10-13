«Гамбит» официально выходит 14 февраля 2019 года

Студия 20th Century Fox официально назначила новую дату выхода экранизации комикса «Гамбит» — 14 февраля 2019 года. Перед нами яркий пример дэдпульства: хулиганское кино во вселенной «Людей Икс» тоже премьеровалось на День Святого Валентина. Поскольку главную роль исполняет Ченнинг Татум, фильм и его потенциальные зрительницы должны чувствовать себя на этой дате невероятно комфортно.

Раз у «Гамбита» появилась дата выхода, скорее всего, режиссёром таки стал Гор Вербински («Пираты Карибского моря», «Звонок», «Одинокий рейнджер»).

Протагониста — мутанта из Нового Орлеана — в 1990 году создали Крис Клэрмонт и Джим Ли. Гамбит моментально пришёлся по душе читателям за свои суперспособности (манипуляция кинетической энергией) и яркий воровской характер.

Тейлор Китч уже сыграл этого персонажа в фильме 2009 года «Люди Икс: Начало. Росомаха», но сольный спин-офф от сольного спин-оффа не уродился. Напомним, что у студии Fox в следующем году выходят три Икс-ленты: «Дэдпул 2», «Люди Икс: Новые мутанты» и «Люди Икс: Тёмный феникс».