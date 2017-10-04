 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Red Dead Redemption 2 — второй трейлер Дэн Хармон планирует расширенный четвёртый сезон «Рика и Морти» КГ играет: Final Fantasy XIII-2, часть 2 Ложка дёгтя: Dishonored, часть 1 «Каратель» — трейлер
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Мэтт Ривз продюсирует криминальную драму про копа-лесбиянку

Телеканал FOX дал добро на написание сценария пилота криминальной драмы «Дайм» — телеэкранизации одноимённого романа-бестселлера Кэтлин Кент. Одним из исполнительных продюсеров сериала выступает кинорежиссёр Мэтт Ривз (фильмы «Монстро», «Планета обезьян: Война»).

Главная героиня — офицер бруклинской полиции Бетти Ражик, крутая и норовистая дама, перебравшаяся в Даллас вместе со своей девушкой, чтобы возглавить тамошний отдел расследований. Как водится, поначалу отношения в коллективе не складываются, но ради общего дела детективы рано или поздно придут к пониманию, что лишь сообща смогут добиться необходимых результатов.

Сценарной адаптацией займутся авторы «Ада на колёсах» Тони и Джо Гейтоны. Вдобавок оба выступают исполнительными продюсерами потенциального сериала наряду с Мэттом Ривзом, Адамом Кассаном и Рафи Кроном. Производственный процесс контролирует 20th Century Fox TV.

1 Обсудить
Темы
 
Дайм
 30 сентябряFOX превратит «Славных парней» в сериал и сменит им пол 30 сентябряFOX готовит сиквел сериала «Кунг-фу» с женщиной в главной роли 24 сентября«Изгоняющий дьявола» — ролик о создании второго сезона и постер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Третий трейлер фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»
 
Телеовощи. Выпуск 69: Пылесос-гей и лысеющий бобёр
 
Аниме ЕВА-191: Предсказуемая жопа
 
Кино Промо-арт фильма «Черепашки-ниндзя 2»
 
Кино Дэниел Крэйг больше не продаётся
 
Кино Трейлер фильма «Звёздные войны: Изгой»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика