Телеканал FOX дал добро на написание сценария пилота криминальной драмы «Дайм» — телеэкранизации одноимённого романа-бестселлера Кэтлин Кент. Одним из исполнительных продюсеров сериала выступает кинорежиссёр Мэтт Ривз (фильмы «Монстро», «Планета обезьян: Война»).

Главная героиня — офицер бруклинской полиции Бетти Ражик, крутая и норовистая дама, перебравшаяся в Даллас вместе со своей девушкой, чтобы возглавить тамошний отдел расследований. Как водится, поначалу отношения в коллективе не складываются, но ради общего дела детективы рано или поздно придут к пониманию, что лишь сообща смогут добиться необходимых результатов.

Сценарной адаптацией займутся авторы «Ада на колёсах» Тони и Джо Гейтоны. Вдобавок оба выступают исполнительными продюсерами потенциального сериала наряду с Мэттом Ривзом, Адамом Кассаном и Рафи Кроном. Производственный процесс контролирует 20th Century Fox TV.