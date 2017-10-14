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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Железный миротворец: Дорога дум» — тизер

Новых полнометражных экранизаций манги «Железный миротворец» будет две (ранее сообщалось, что больше одной). Первая из них под названием «Железный миротворец: Дорога дум» (Peacemaker Kurogane- Omou-michi) стартует в японском прокате 2 июня 2018-го. Вторая — «Железный миротворец: Судьба друзей» (Peacemaker Kurogane- Yūmei) — осенью того же года.

Действие разворачивается в 1864 году. 15-летний Тецуноске Ичимура вместе со старшим братом Тацуноске приходит в штаб-квартиру Щинсенгуми (особого самурайского полка, созданного для охраны порядка в Киото и поддержки сёгуна), чтобы вступить в их ряды. Тецуноске мечтает стать сильнее и отомстить мятежникам, которые убили его родителей прямо на его глазах. Однако низкорослого и ещё слишком юного Тецу берут лишь слугой. Со временем, знакомясь с местными порядками, подросток начинает сомневаться в том, что хочет быть таким же жестоким, как воины Щинсенгуми.

 
 
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Видео Железный миротворец: Дорога дум (Peacemaker Kurogane- Omou-michi) Железный миротворец: Судьба друзей (Peacemaker Kurogane- Yūmei)
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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