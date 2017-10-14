«Железный миротворец: Дорога дум» — тизер

Новых полнометражных экранизаций манги «Железный миротворец» будет две (ранее сообщалось, что больше одной). Первая из них под названием «Железный миротворец: Дорога дум» (Peacemaker Kurogane- Omou-michi) стартует в японском прокате 2 июня 2018-го. Вторая — «Железный миротворец: Судьба друзей» (Peacemaker Kurogane- Yūmei) — осенью того же года.

Действие разворачивается в 1864 году. 15-летний Тецуноске Ичимура вместе со старшим братом Тацуноске приходит в штаб-квартиру Щинсенгуми (особого самурайского полка, созданного для охраны порядка в Киото и поддержки сёгуна), чтобы вступить в их ряды. Тецуноске мечтает стать сильнее и отомстить мятежникам, которые убили его родителей прямо на его глазах. Однако низкорослого и ещё слишком юного Тецу берут лишь слугой. Со временем, знакомясь с местными порядками, подросток начинает сомневаться в том, что хочет быть таким же жестоким, как воины Щинсенгуми.