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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Работа для дракона» — авторы

На сайте анонсированной в начале лета телеэкранизации ранобэ Щиро Щиратори «Работа для дракона» (Ryuuou no Oshigoto!) появились дата выхода (январь 2018-го) и полный авторский состав аниме.

Шестнадцатилетний Яичи Кузурью — самый молодой чемпион в истории сёги, носящий титул «Дракон». И всё в жизни Яичи было почти нормально, пока в один прекрасный день на пороге его дома не появилась девятилетняя девочка по имени Аи Хиназуру, заявившая, что собирается стать его ученицей, так как он обещал учить её на прошедшем три месяца назад титульном матче. Более того, она должна будет жить с ним под одной крышей.

Авторы
Режиссёры Щинсуке Янаги «Бас-кет-бол!»
Сценарист Фумихико Щимо «Кланнад»
Дизайнер персонажей Акане Яно «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?»
Композитор Кедзи Каваи «Призрак в доспехах»
Студия project No.9

Сэйю
Яичи Кузурью Юма Учида Нагиса Кирью в «Кризисе в классе», Хаяте Иммельманн в «Макроссе Дельте»
Аи Хиназуру Рина Хидака Силика в «Искусстве меча Online», Ако Тамаки в «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?»(/anime/netogenoyomewaonnanokojanaitoomotta/)
Аи Ящаджин Аяне Сакура Нао Томори в «Шарлотте», Цубаки Савабе в «Апрель — это твоя ложь»
Гинко Сора Хисако Канемото Мария в «Целомудренной Марии», Атра Микста в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови»
Кеика Киётаки Аи Каяно Щиро в «Нет игры, нет жизни», Даркнесс в «Благослови этот чудесный мир!»
Мио Мизукощи Юрика Кубо Ханаё Коизуми в «Любви вживую! Проекте „Школьный идол“», Локи в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?»
Аяно Садато Чинами Хащимото Мицуки Канзаки в «Моя сестрёнка стала какой-то странной», Чиё Курихара в «Школе-тюрьме»
Шарлотта Изоард Юи Огура Цукико Цукикакущи в «Хентайном принце и каменной кошке», Ринне Берлинетта в «Ударе ВиВид!»
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Работа для дракона (Ryuoh no Oshigoto!)
 12 июля«Работа для дракона» — анонс аниме про сёги и лоли
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«Работа для дракона» — анонс аниме про сёги и лоли

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