«Работа для дракона» — авторы

На сайте анонсированной в начале лета телеэкранизации ранобэ Щиро Щиратори «Работа для дракона» (Ryuuou no Oshigoto!) появились дата выхода (январь 2018-го) и полный авторский состав аниме.

Шестнадцатилетний Яичи Кузурью — самый молодой чемпион в истории сёги, носящий титул «Дракон». И всё в жизни Яичи было почти нормально, пока в один прекрасный день на пороге его дома не появилась девятилетняя девочка по имени Аи Хиназуру, заявившая, что собирается стать его ученицей, так как он обещал учить её на прошедшем три месяца назад титульном матче. Более того, она должна будет жить с ним под одной крышей.