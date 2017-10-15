Новости аниме — лучшее за неделю

«Коллекция шедевров Дзюндзи Ито» — авторский состав — делать хоррор-антологию будет малоопытная команда.
«Василиск: Манускрипты ниндзя клана Ока» — авторский состав и сэйю — за экранизацию японского романа возьмётся режиссёр «Настоящих слёз».
«Потерянная песня» — сэйю и тизер — немного попсовых песенок, немного уродливой CG.
«Высшая лига 2» — анонс — сиквел культовой бейсбольной манги тоже получит экранизацию.
«Железный миротворец: Дорога дум» — тизер — слишком много бисёненов.
«Мегалобокс» — анонс — оригинальный боксёрский сериал, вероятно, с фантастическим элементом.
«Работа для дракона» — авторы — Кендзи Каваи напишет музыку для сериала про лоль, которые играют в сёги.
«Девушки и танки: Финал» — трейлер — в трейлере аниме «Девушки и танки» есть девушки и танки.
«Семь смертных грехов: Возрождение Заповедей» — второй трейлер — «Семь смертных грехов» здорового человека.