Премьеры фильмов 26 октября 2017 года: «Матильда», «Далеко на Север» и другие

В больших премьерах фильмов 26 октября 2017 года отметятся нашумевшая драма Алексея Учителя «Матильда», ужастик «Пила 8», фантастический боевик «Скайлайн 2», анимационная комедия «Мы — монстры» и не имеющий никакого отношения к Джеки Чану «Шанхайский перевозчик» с Орландо Блумом. Малых премьер нынче аж восемь, особо примечательны франко-датский мультфильм «Далеко на Север», французская комедия «Завуалируй это» и южнокорейская драма «Сеть».

Большие премьеры 26 октября 2017 года

Матильда Режиссёр Алексей Учитель В ролях Ларс Айдингер, Михалина Ольшанска, Данила Козловский, Луиза Вольфрам, Ингеборга Дапкунайте, Григорий Добрыгин, Сергей Гармаш Критиканство 52%

Когда во всём остальном мире костюмированные исторические драмы мирно живут преимущество в сериальном формате, одна наша полнометражная поставила на уши всю страну. «Матильда» уже не вызывает интереса как отдельно стоящий фильм (честно говоря, никогда и не вызывала) — теперь это культурное событие, о котором нужно иметь собственное мнение. Увы, позицию «не смотрели, не собираемся и горите вы все в аду» уже заняли полные неадекваты, потому остаётся одно — сходить и увидеть всё собственными глазами.

Чуйка подсказывает, что своеобразная рекламная кампания не оправдает возложенных надежд: это будет просто кино, не лучше и не хуже какого-нибудь «Адмирала».

Критические отзывы не дают точного ответа о качестве «Матильды». Одни хвалят масштаб постановки (оно и понятно, бюджет-то немаленький). Другие ругают диалоги и монтаж и жалуются на некую телемыльность происходящего на экране.

Сложно вспомнить, когда от «Матильды» ждали откровений. Зато, похоже, теперь все запомнят, что их там точно не было.

Пила 8 Режиссёр Майкл Спириг, Питер Спириг В ролях Мэтт Пассмор, Каллум Кит Ренни, Кле Беннетт, Ханна Андерсон, Лора Вандервурт, Мандела Ван Пиблз, Пол Браунштейн

Пыточная порнография возвращается! Всё для вас, дорогие извращенцы. И хотя серия переживает лёгкий ребут (ей даже слегка видоизменили название), наших прокатчиков это не смущает: раз фильм восьмой по счёту, то будет «Пилой 8». И никаких гвоздей (хотя гвозди наверняка будут).

У франчайза есть свой тип зрителей — люди, которые смотрят на муки других людей, не испытывая чувства вины и смущения, поскольку все персонажи как бы сами заслужили пилу на свою задницу. Садисты, объясняющие свои тёмные позывы стремлением к справедливости? Так точно.

Есть и другие — тонкие ценители жанра, влюбившиеся в «Пилу» с 2004 года. Но последних, понятное дело, меньшинство. Именно им будет полезно узнать, что к восьмой части приставлена парочка новых постановщиков — братья Спириг, которые сняли несколько по-настоящему качественных картин: «Воины света» и «Патруль времени». Что может положительно сказаться на качестве «Пилы 8» и уменьшить порнографическую составляющую.

Скайлайн 2 Режиссёр Лайам О’Доннелл В ролях Фрэнк Грилло, Бояна Новакович, Джонни Уэстон, Ико Уайс, Яян Рухьян, Каллан Мулви, Антонио Фаргас IMDb 6,3

Всё-таки приятно иметь такую полезную хреновину, как память. И иногда употреблять её по прямому назначению.

Именно так на ум приходит первый «Скайлайн» — научно-фантастический фильм со стыренными спецэффектами. Лента, которая подкупила всех своим трейлером, а потом оказалась невероятно скучным говном. Ладно, концовка слегка интриговала — но когда так обжигаешься на первой части, сиквел принято посылать лесом.

«Скайлайн 2» вроде бы выглядит живее оригинала — там явно не будет группы городских идиотов. Главные роли исполняют суровые рукомахатели и ногодрыгатели Фрэнк Грилло и Ико Уайс. Но ей-богу, даже они не могут служить оправданием сиквела. По крайней мере, нигде в роликах не видно, чтобы они вместе до полусмерти избили хотя бы одного пришельца. Видите, смысла нет, у создателей просто не работает мыслительный процесс, только жажда лёгкой наживы.

«Скайлайну 2» самое место на домашнем видео, где вы его, скорее всего, и увидите. Точно не в кинотеатрах. По возможности не забывайте и не прощайте прокатчиков, которые скидывают в премьерную сетку откровенный мусор.

Мы — монстры! Режиссёр Хольгер Таппе В ролях Джейсон Айзекс, Эмили Уотсон, Джессика Браун Финдлей, Ник Фрост, Кэтрин Тейт Критиканство 60% IMDb 5,1

Анимационная семейная комедия «Мы — монстры!» выходит на большие экраны очень вовремя — в канун Хэллоуина. Говорящее название у мультфильма только в отечественном прокате. В оригинале он называется «Счастливая семейка», как и литературный первоисточник — книга-бестселлер Давида Сафира, увидевшая свет в 2011 году.

Комедийный ужастик повествует о приключениях Уишбоунов — обычной семьи из Нью-Йорка, павшей жертвой проклятья могущественного Дракулы. Папа превратился в монстра Франкенштейна, мама — в обаятельную вампирессу, дочь стала мумией, а младший сын сделался пушистым оборотнем. Рецепт возвращения к человеческому облику прост: победить злокозненного повелителя кровососов и заново сдружиться, вспомнив, что нет ничего важнее семьи.

Режиссёр Хольгер Таппе и главный сценарист Катарина Юнк пока не снискали известности на мировой анимационной арене, поэтому их творение, скорее всего, будет восприниматься как очередная попытка скопировать диснеевско-пиксаровскую семейную комедию, пусть и с оригинальной литературной подложкой.

Шанхайский перевозчик Режиссёр Чарльз Мартин В ролях Орландо Блум, Саймон Ям, Линн Ханг, Ханна Квинливан, Син Юй, Томас Прайс, Цзин Лян Критиканство 0% IMDb 6,3

Орландо Блум снова превратился в блондина, но на этот раз без острых ушей — актёр поучаствовал в американо-китайском боевике «Шанхайский перевозчик». Название справедливо вызывает сразу две стойкие ассоциации. Однако уверяем, фильм под оригинальным названием S.M.A.R.T. Chase не имеет никакого отношения ни к кинодилогии с Джеки Чаном, ни к боевикам с Джейсоном Стэйтемом. Обычный юмор отечественных локализаторов.

Конечно, Блуму досталась роль крутого парня. Он играет спецагента, которому поручено сопровождать тайный груз из Шанхая. Само собой, конвой поджидает западня, устроенная международным криминалитетом, и тогда на помощь главному герою приходит команда суперпрофи S.M.A.R.T.

Участие голливудских актёров в заокеанских и международных боевиках не в новинку. Тем более что по уровню сценария и исполнения те порой ничем не отличаются от стандартных представителей жанра на Западе. Режиссировал фильм британец Чарльз Мартин (сериал «Молокососы») по сценарию американца Кевина Бернхардта («Мирный воин»).

Малые премьеры 26 октября 2017 года

Аномалия Режиссёр Василий Чигинский В ролях Даниил Белых, Мария Шумакова, Петар Зекавица, Елена Головизина, Александра Абрамейцева, Даниил Меркулов, Петр Ступин

Скоро с громким тыгыдым-тыгыдым и разгорячённым всхрапыванием табуны подростков вырвутся из школьных застенков и помчатся навстречу каникулярному отрыву. Прокатчики, не будь раззявы, заготовили сразу несколько приманок: в рамках Фестиваля детского российского кино выйдут три отечественных игровых фильма, в рамках Большого фестиваля мультфильмов — франко-датская анимационная лента.

«Аномалия», открывающая наш обзор малых премьер 26 октября 2017 года, — первая из фестивальной троицы. Ей бы подошло название «Крупная рыба» — да вот незадача, ушлый Тим Бёртон успел раньше. Так или иначе, титульная аномалия — легендарное озеро с гигантскими рыбами. Где оно находится — никто не знает. Но два подростка решают во что бы то ни стало его отыскать.

Несмотря на незатейливую завязку, трейлер внезапно обещает экшеновое приключение с холодным оружием, взрывами, скоростной ездой на снегоходах. И чуть ли не «Челюстями» в щучьем исполнении.

В небо за мечтой Режиссёр Игорь Перин В ролях Александр Мохов, Елена Дробышева, Илья Соколовский, Вячеслав Глушков, Варвара Шулятьева, Татьяна Рыбинец, Мария Павлова

А второй детский фильм такой смелостью похвастаться не может — налицо типичная история про мальчика, его сурового наставника и путь к мечте. Здешний герой мечтает «быть лётчиком-испытателем, как Валерий Чкалов. Летать на самых новых самолётах». Но для начала осваивает бипланы. И его наставник выполняет на старом самолётике «мёртвую петлю» с младшеклассником на борту. Нет, серьёзно?..

Далеко на Север Режиссёр Реми Шайе В ролях Криста Тере, Феодор Аткин, Питер Хадсон, Том Мортон, Энтони Хиклинг, Лесли Клак, Жюльетта Дёжен Критиканство 85% Томаты 98% Metacritic 70% IMDb 7,3

«Далеко на Север» был снят ещё в 2015 году, а до нас добрался лишь сейчас. Медлительность прокатчиков досадна вдвойне: во-первых, фильм замечателен и является одним из фаворитов недели (скоро выкатим рецензию, где распишем всё подробнее); во-вторых, главная героиня — наша соотечественница, действие стартует в Санкт-Петербурге, сюжет отдаёт дань уважения российским и норвежским покорителям Северного полюса. Недаром же в Петербурге есть музей Арктики и Антарктики, недаром крупнейший российский парусник назван «Седов» — в честь полярного исследователя Георгия Седова, в 1912–1914 годах организовавшего первую русскую экспедицию к Северному полюсу (пусть и неудачную). К слову, чуть ранее — в 1907 году — Седов издал за свой счёт брошюру «Право женщины на море», в которой утверждал, что женщинам тоже нужно дать право на получение морского образования. Авторы фильма всецело на его стороне: протагонистка Саша Чернецова не только внучка капитана, она сама грезит морем и постигает его науку, от навигации до вязания узлов. Но в первую очередь фильм рассказывает не об учёбе, а о поиске. И о том, на что готовы люди ради мечты и ради близких.

Критики дружно отмечают душевность, не скатывающуюся в сентиментальность. Фильм нередко суров к своим героям и зрителям — но при этом удивительно светел. Показательно, что на «Томатах» у него лишь один порченый помидор — при 49 свежих.

Удивительны не только выбор темы и персонажей, не только визуальный стиль, не только скромность бюджета и хронометража (6 млн евро и 81 минута соответственно), но и тот факт, что это дебют. Ранее Реми Шайе трудился раскадровщиком, а его самым значимым достижением был пост второго режиссёра «Тайны Келлс». Но этого оказалось достаточно, Шайе научился у ирландского режиссёра-сценариста Томма Мура хорошему и снял неординарную, эмоционально сильную ленту. Ни на одном из учитываемых ресурсов она не опустилась ниже отметки 7 баллов / 70%, да и кинофестивали приняли её благосклонно: в активе гран-при Tokyo Anime Award, приз зрительских симпатий Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси и ряд номинаций.

Ералаш в кино Режиссёр Илья Белостоцкий, Лана Чернобурова, Виктория Фанасютина В ролях Валерий Гаркалин, Андрей Леонов, Наталья Варлей, Михаил Полицеймако, Елена Медведева, Николай Валуев, Ольга Картункова

Возвращаемся к российскому детскому кино. Полтора года назад — в марте 2016-го — «Ералаш» приходил в кинотеатры с альманахом «Ералаш. Ну просто фантазтика!». На сей раз название лаконичнее: да, опять сборник короткометражек, предназначенный для кинопроката.

Трейлер обещает «самые новые сюжеты», а кастинг-лист — толпу известных лиц: тут и именитые киноактёры, и бывшие КВН-щики, и боксёр-депутат.

Завуалируй это Режиссёр Су Абади В ролях Феликс Моати, Камелия Джордана, Уилльям Лебхил, Энн Альваро, Карл Малапа, Лорен Дельбек, Оскар Копп Критиканство 70% IMDb 6,2

Трудно найти женщину под тёмной паранджой — особенно если её там нет. Оригинальное название фильма — Cherchez la femme!, крылатое «Ищите женщину!». Ну а локализаторы привычно накреативили кто во что горазд. Причём не только наши, сделавшие отсылку к «Анализируй это». Англоязычные прокатчики проассоциировали новинку с «В джазе только девушки» (Some like it hot), локализовав название как Some like it veiled. Впрочем, логика в этой отсылке присутствует: в сюжете есть схожие маскировочный кроссдрессинг и любовная линия.

Режиссёр-сценарист Су Абади — опять-таки дебютант, ранее сняла только одну документалку. Будучи уроженкой Ирана, Абади не понаслышке знает об особенностях и трудностях, возникающих при столкновении культур. Старший брат здешней героини Лейлы — приверженец радикального ислама Махмуд, который внезапно приезжает и запирает сестру дома. Но поскольку данная французская лента — не драма, а комедия, она умудряется сочетать реализм и серьёзные темы с юмором.

Нашла коса на камень Режиссёр Аня Крайс В ролях Алексей Солончев, Екатерина Виноградова, Ксения Кутепова, Юлианна Михневич, Татьяна Чепелевич, Роберт Вааб Критиканство 80%

Ещё одно крылатое выражение в качестве названия — и уж теперь-то в драме. Впрочем, критики подмечают, что «Нашла коса на камень» сочетает сразу несколько жанров: драму, чёрную комедию, трэш-хоррор. И сравнивают её с фильмами Алексея Балабанова.

Примечательного много. Самая маленькая из премьер недели (всего 15 кинотеатров) — дебют и по совместительству дипломная работа выпускницы Кёльнской академии медиаискусств Ани Крайс (Анны Кругловой), которая здесь не только режиссёр, но и сценарист, продюсер, художник, монтажёр. Крайс родилась в Ангарске, а на филолога училась в Иваново — который и сделала местом действия своей ленты. Российская провинция показана здесь в тяжкое и переломное время конца 90-х, начала 2000-х. Вдобавок «Нашла коса на камень» — победитель омского Национального кинофестиваля дебютов «Движение».

Сеть Режиссёр Ким Ки-Дук В ролях Сын пум Лёо, Вон кын Ли, Ёун мин Кхим, Куyхва Чхои, Мин сок Сон, Ха там Чон, Хюн Ах Сун Критиканство 80% IMDb 7,3

От российской мрачности — к корейской. К южнокорейскому фильму про северокорейского рыбака, воплощающего мем «Помогите, течение несёт меня…» В данном случае течение унесло героя к границе двух Корей.

Сеть здесь — не интернет, а рыболовная снасть, из-за которой герой и попал в передрягу (ну не бросать же было лодчонку, на которую он копил 10 лет и которая помогала ему, единственному добытчику, ловить рыбу для семьи!). А ещё сеть межличностная — и даже шпионская. Да, психологическая драма соседствует со шпионским триллером, а ещё с трогательностью и забавностью.

Как и «Далеко на Север», эта лента была снята ещё в 2015-м, но задержалась в пути к нам. Зато показывает, что Ким Ки-Дук — режиссёр-сценарист «Пустого дома», «Пьеты», «Мёбиуса» — вновь на коне.

Шеф Режиссёр Раджа Кришна Менон В ролях Саиф Али Кхан, Падмаприя, Даниш Картик, Линн Марокола, Рэм Гопал Баджадж IMDb 6,0

Завершает наш обзор премьер фильмов 26 октября 2017 года индийская комедия, невозбранно списанная с американской. Болливуд наступает на пятки Голливуду, на сей раз индийский кинопром выкатил ремейк «Повара на колёсах», снятого в 2014 году.

Попытка второй раз войти в одну реку не ахти как успешна — у оригинала оценки были выше: 7,3 балла на IMDb, 86% на «Томатах» (у «Шефа» в помидорном агрегаторе 2 свежих овоща на 2 гнилых, то есть формально 50%).

Критики ворчат, что ремейк такой же предсказуемый и ленивый, как оригинал. Но в оригинале были мировые звёзды Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший (пусть даже «на подтанцовке»), Джон Фавро — а в ремейке звёзды локальные. Так что завлечь он может в первую очередь любителей именно индийского кино да рьяных фанатов истории шеф-повара, которые захотят посмотреть её и в новом исполнении.