Объявлен список компаньонов 13-го Доктора Кто

Канал BBC поведал о полностью обновлённом основном актёрском составе «Доктора Кто». Как известно, одиннадцатый сезон культового сериала представит нового Доктора, которого впервые в истории долгоиграющего франчайза доверили сыграть женщине. Имя объявили в июле — легендарного путешественника во времени сыграет Джоди Уиттакер («Бродчёрч», «Один день»).

Итак, кто же составит компанию обновлённому Доктору в его дальнейших приключениях? Сопровождать леди будут сразу три компаньона: Брэдли Уолш («Приключения Сары Джейн») в роли Грэма, Тосин Коул («Звёздные войны: Пробуждение силы») в образе Райана и Мандип Джилл, которая перевоплотится в Ясмин. Кроме имён, о новых спутниках пока ничего неизвестно.

Помимо вышеупомянутой троицы в кастинг-лист нового сезона записалась Шэрон Д. Кларк, чья роль пока тоже не раскрывается. В одиннадцатый сезон, стартующий следующей осенью, войдут десять серий по 50 минут, а первый эпизод будет длиться целый час. Покинувший пост шоураннера и главного сценариста Стивен Моффат («Шерлок») передал бразды правления автору «Бродчёрча» Крису Чибнеллу.

Превращение Питера Капальди в Джоди Уиттакер состоится в традиционном Рождественском эпизоде «Доктора Кто», который выйдет в эфир 25 декабря.