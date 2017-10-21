Телеовощи. Выпуск 195: Оргазмический батут

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Собрано $521 из $600
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:50 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:25 —
|Новости
|00:21:55 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:27:04 —
|«Знание» — 1x01 (премьера)
|00:32:28 —
|«Охотник за разумом» — 1x01—02 (премьера)
|00:43:50 —
|«Лаудермилк» — 1x01 (не совсем обсуждение)
|00:45:27 —
|«Белая знаменитость» — 1x01 (премьера)
|00:50:14 —
|«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» — 2x01 (премьера сезона)
|00:56:49 —
|«Хорошее место» — 2x05
|01:00:55 —
|«Изгоняющий дьявола» — 2x03
|01:05:48 —
|«Остановись и гори» — 4x09—10 (финал сериала)
|01:23:17 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 1x05
|01:42:33 —
|«Люцифер» — 3x03
|01:43:27 —
|«Мик» — 2x04
|01:47:31 —
|«Булл» — 2x04
|01:49:59 —
|«Последний кандидат» — 2x04
|01:53:53 —
|«Стартап» — 2x03
|02:02:25 —
|«Хороший доктор» — 1x04
|02:04:47 —
|«Утиные истории» — 1x06
|02:08:59 —
|«Южный парк» — 21x05
|02:12:02 —
|«Гриффины» — 16x02
|02:13:07 —
|«Кевин (вероятно) спасает мир» — 1x02—03 (не совсем обсуждение)
|02:15:08 —
|«Красный карлик» — 12x01
|02:18:24 —
|«Остров Харпера» — 1x08
|02:22:40 —
|«Ковбой Бибоп» — 1x24–26 (впечатления Ларисы)
|02:30:48 —
|«Рэй Донован» — 5x10 (впечатления Михаила)
|02:32:49 —
|«Волчонок» — 6x17 (впечатления Юры)
|02:41:30 —
|«Банши» — 3x07 (впечатления Михаила)
|02:47:36 —
|Благодарим наших спонсоров
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