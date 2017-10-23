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Assassin’s Creed: Origins — релизный трейлер

Уже 27 числа на прилавки реальных и виртуальных магазинов поступит игра Assassin’s Creed: Origins, а значит для издательства Ubisoft пришла пора поделиться с нами релизным трейлером.

Assassin’s Creed: Origins — новая глава в популярном, но слегка подрастерявшем порох за время ежегодных релизов франчайзе, совмещающем в себе стелс (по праздникам), экшен, теории заговоров, паркур, открытый мир, бесконечную череду однообразных побочных заданий, красивые исторические города, фееричные баги, поразительное нежелание должным образом раскрывать вторую сторону неоднозначного конфликта и многие другие элементы, некоторые из которых заглядывали во франчайз всего на одну-две игры.

Assassin’s Creed: Origins — первая часть за много лет, выходящая не через год, а через два года после своей предшественницы, и предполагается, что за это время геймплей игры порядком переработали. Плюс из Origins делают мягкий перезапуск — новая история служит приквелом ко всему франчайзу и рассказывает об истоках Ордена ассасинов.

 
 
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Видео Assassin’s Creed: Истоки (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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