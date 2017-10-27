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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Сериал-приквел «Хроник убийцы короля» осел на Showtime

В конце прошлого года задуманный компанией Lionsgate многосерийный проект по вселенной «Хроники убийцы короля» Патрика Ротфусса получил добро на разработку и обрёл шоураннера в лице Джона Роджерса («Грабь награбленное», «Библиотекари»). А теперь будущий сериал получил и пристанище — многосерийный приквел прибрал к рукам кабельный канал Showtime.

«Хроники» повествуют о прославленном герое и музыкант Квоуте, посвятившем свою жизнь поискам и уничтожению людей, сгубивших его семью. Сериал расскажет о временах, предшествующих основному книжному сюжету, который планируют экранизировать в полнометражном формате. Это рассказ о приключениях двух музыкантах, развлекающих публику своими балладами и странствующих по Темеранту — миру, полному таинственных мест, невероятных героев и смертельно опасных тёмных сил.

Роджерс работает над сценарием пилота; он также выступает исполнительным продюсером сериала наряду с автором литературного первоисточника и Лином-Мануэлем Мирандой, которые поучаствуют в создании новых персонажей и сюжетных ходов. Вдобавок Миранда напишет музыку для сериала.

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