Сериал-приквел «Хроник убийцы короля» осел на Showtime

В конце прошлого года задуманный компанией Lionsgate многосерийный проект по вселенной «Хроники убийцы короля» Патрика Ротфусса получил добро на разработку и обрёл шоураннера в лице Джона Роджерса («Грабь награбленное», «Библиотекари»). А теперь будущий сериал получил и пристанище — многосерийный приквел прибрал к рукам кабельный канал Showtime.

«Хроники» повествуют о прославленном герое и музыкант Квоуте, посвятившем свою жизнь поискам и уничтожению людей, сгубивших его семью. Сериал расскажет о временах, предшествующих основному книжному сюжету, который планируют экранизировать в полнометражном формате. Это рассказ о приключениях двух музыкантах, развлекающих публику своими балладами и странствующих по Темеранту — миру, полному таинственных мест, невероятных героев и смертельно опасных тёмных сил.

Роджерс работает над сценарием пилота; он также выступает исполнительным продюсером сериала наряду с автором литературного первоисточника и Лином-Мануэлем Мирандой, которые поучаствуют в создании новых персонажей и сюжетных ходов. Вдобавок Миранда напишет музыку для сериала.