Destiny 2 — ошибочные баны и дневник разработчиков PC-версии

Совсем недавно мы уже писали о том, что PC-версию Destiny 2 хвалили журналисты и мастера анализа портов, но вот у публики вышедший 24 числа PC-релиз вызвал куда более смешанные впечатления. Игроки, не знакомившиеся с бета-версией, не без удивления осознали, что Destiny 2 отказывается работать с частью привычного им софта — той, что накладывает своё изображение поверх игры (OBS там, или Fraps). Некоторые даже заявляли, что использование подобных программ приводит к перманентному бану, а служба поддержки отказывается рассматривать жалобы о случившемся. Тогда Bungie заявила, что из всех покупателей PC-издания Destiny 2 в бан попало всего четыре сотни игроков, из которых лишь четверо были забанены по ошибке, и что с использованием OBS, Fraps и им подобных Xsplit’ов это никак не связано.

Теперь, однако, у оригинального заявления появилось дополнение, гласящее, что помимо упомянутой выше четвёрки под банхаммер угодила ещё одна неназванного размера группа невиновных. Их, разумеется, разбанили, и ещё разок уточнили, что дело было не в накладывающем оверлеи стороннем софте. Других причин студия, впрочем, не назвала, так что можно начинать гадать. Или идти играть. Или идти играть во что-нибудь другое.

Или посмотреть дневник разработчиков, в котором они рассказывают о создании PC-версии Destiny 2: