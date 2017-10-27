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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Том Хэнкс научит робота любить собак

Оскароносец Том Хэнкс согласился на участие в научно-фантастическом фильме Bios по сценарию Крейга Люка.

Сюжет рассказывает историю робота, живущего на постапокалиптической Земле. Его умирающий создатель построил робота для защиты своей любимой собаки. Постепенно механическое существо начинает понимать такие концепции, как «жизнь», «любовь», «дружба» и «ценность человеческой жизни».

Хэнкс исполнит роль создателя.

Мигель Сапочник (лучшие эпизоды «Игры престолов») срежиссирует кино. Сразу несколько студий — Legendary, Warner Bros. и Studio 8 — проявляют интерес к проекту, съёмки которого стартуют в начале следующего года, когда Хэнкс ещё не занят чем-нибудь другим.

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