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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Звук тетивы» — анонс

После успеха телесериала «Воля!» Kyoto Animation осознала, насколько это здорово — доить вечно голодную женскую аудитории, выпуская продолжения, компиляции сезонов или и вовсе приквелы, эксплуатирующие её любимые фетиши. Но так как рано или поздно истории о клубе пловцов может надоесть даже самым преданным фанатам, студия решила заранее подготовить нечто новое, но соответствующее шаблону «истории о спортивном клубе, состоящем из группы красивых парней». И такая вещь нашлась среди ранобэ, участвующих в проводимом студией ежегодном конкурсе: официальный сайт телеканала NHK объявил о производстве сериала по книжкам Котоко Аяно «Звук тетивы» (Tsurune) про клуб кюдо (традиционной стрельбы из лука), намеченного к выходу на следующий год.

История о «молодости и кюдо» рассказывает о Минато Нарумие — парне, занимавшемся стрельбой из лука в средней школе, но после некоего инцидента оставившем тренировки. Но уже в старшей школе он вновь вступает в клуб кюдо, встречает новых друзей и вместе с ними намеревается выиграть турнир префектуры.

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Звук тетивы (Tsurune: Kazemai Kōkō Kyūdō-bu)
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