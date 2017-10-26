Телесиквел «Дрожи земли» определился с актёрским составом

Кабельный канал Syfy наконец нашёл тех, кто не побоится встретиться с грабоидами в многосерийном триллере «Дрожь земли» — продолжении одноимённого культового фильма 90-х. Пи Джей Бирн («Винил»), Хантер Пэрриш («Косяки»), Эбони Ноэль («Под несчастливой звездой»), Брэндон Джей Макларен («Выкуп») и Хейли Тджу составят компанию Кевину Бейкону, который вновь сыграет главного героя.

Действие развернётся спустя 25 лет после событий первой «Дрожи земли», когда исполинские подземные черви-хищники, едва не уничтожившие городок Перфекшн в штате Невада, возвращаются. Но последняя надежда горожан — Вэл Макки (Бейкон), победивший когда-то монстров, стар, вечно пьян и страдает комплексом героя.

Бирн сыграет Мэлвина — строителя, пережившего первую атаку грабоидов, одержимого завистью к Макки и идеей возродить Перфекшн. Пэрриш станет Артуром Брандтом — лидером группы молодых людей, проповедующих культ Земли и приехавших в город за уникальной духовной энергией. Эта энергия награждает Зои (Ноэль), связанную таинственной силой с Матерью Землёй, видениями о грядущем. В городе также живут унылый представитель офисного планктона Тоби (Макларен) и Джай (Тджу) — байкер, наркодиллер и гроза района.

Пилотный эпизод по сценарию шоураннера Эндрю Миллера режиссирует Винченцо Натали («Штамм», «Американские боги»). Производством заведуют Blumhouse Productions и Universal Cable Productions.