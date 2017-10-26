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Первоисточник: www.eurogamer.net Прямая ссылка на новость:

Как мультиплеер Mass Effect 3 повлиял на гибель Visceral Games

А знаете, кто виноваты в закрытии Visceral Games и превращении их линейного Uncharted-подобного блокбастера по «Звёздным войнам» в очередную песочницу? Авторы Mass Effect: Andromeda! И да, сейчас мы преувеличиваем ради пущего эффекта, но доля правды в этом замечании, судя по всему, действительно есть.

На днях геймдизайнер Манвир Хейр, когда-то работавший над Mass Effect: Andromeda и мультиплеером Mass Effect 3, заявил в интервью сайту Eurogamer, что одиночные AAA-блокбастеры для EA практически наверняка умерли — как минимум на какое-то время. Потому что EA не волнуют интересы игроков, их волнует отдача за каждый потраченный доллар. И микротранзакции приносят огромные деньги, пусть даже идут они с подавляющего меньшинства покупателей.

Звучит, как выступление Капитана Очевидности, да? Ну, забавно вот что: если верить мистеру Хейру, то поворотным моментом в политике EA стал мультиплеер Mass Effect 3. Создавая его, ныне покойная студия BioWare Montreal умудрилась настолько удачно объединить геймплей с микротранзакциями, что их с EA едва не утопили в деньгах. Точных цифр гражданин называть не имеет права, но некоторые игроки вливали в сетевые побоища по 15 тысяч долларов — неудивительно, что EA решила добавлять микротранзакции везде и всюду. Только вот для нормальной реализации этого подхода игры должны быть либо сетевыми, либо опенворлдовыми — думаем, тот же Dead Space 3 помог издателю понять, что даже при наличии кооператива микротранзакции не очень-то работоспособны в линейных AAA-блокбастерах.

Вот так успех на почве выжимания денег из сетевых игроков подарил BioWare Montreal возможность убить франчайз Mass Effect и, п пути, подгадить всем остальным разработчикам линейных игр под крылом EA.

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Mass Effect: Andromeda (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 18 октябряElectronic Arts закрыло студию Visceral Games
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