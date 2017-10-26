Режиссёр двух «Рейдов» снимет кино в расширенной киновселенной DC

Студия Warner Bros. Pictures нашла ещё одного режиссёра, которому можно подсунуть персонажа из комиксов DC. Кстати, выбор действительно хороший: берём постановщика экшен-жемчужин «Рейд» и «Рейд 2» Гарета Эванса, потом даём ему задание написать сценарий и срежиссировать кино про Детстроука и получаем чистый профит.

Джо Манганьелло всё ещё держится за роль Слейда Уилсона (он же — Детстроук); он должен был появиться в фильме «Лига справедливости», а в дальнейшем стать главным антагонистом сольного «Бэттмена», который планировал срежиссировать Бен Аффлек. Вот же были времена! А сейчас пока неясно попал ли он в финальный монтаж «Лиги» и с «Бэтменом» тоже одни сплошные непонятности (там уже другой режиссёр и новый сценарий).

Но теперь появилась перспектива собственного фильма.

Мистер Уилсон — известный наёмник и натренированный ассасин в мире DC и множество раз вставлял пистон самому Бэтмену, побеждая его в рукопашном бою. Детстроук обладает улучшенными рефлексами и крайне развит физически; он считается одним из самых опаснейших людей в своей комиксоидной вселенной, несмотря на преклонный возраст.

Кино выйдет не раньше 2019 года, скорее всего, в 2020-м.