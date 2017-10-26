Адам Драйвер внедрится в Ку-клукс-клан под видом чернокожего полицейского

Кастинг фильма режиссёра Спайка Ли «Чёрный клановец» (Black Klansman) начался вот очень здорово — на одну из главных ролей взяли Адама Драйвера.

Сюжет — правдивая история чернокожего офицера полиции Рона Стэйллворта, который в 1978 году успешно внедрился в Ку-клукс-клан Колорадо Спрингс. Представившись по телефону белым расистом (и посылая на встречи белого копа), он умудрился стать главой местного ККК и саботировал их деятельность изнутри.

Драйвер исполнит роль того самого не-героического копа, который не говорил по телефону. Его персонаж по имение Флип — лучший в Колорадо Спрингс офицер полиции с еврейскими корнями. У него многолетний стаж работы и слегка антисоциальный характер. Он — перфекционист, любит критиковать чужие ошибки, но предан службе и просто храбрый человек.

Главную роль исполнит сын Дензела — Джон Дэвид Вашингтон. В основе истории — одноимённые мемуары Стэйллворта.