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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Адам Драйвер внедрится в Ку-клукс-клан под видом чернокожего полицейского

Кастинг фильма режиссёра Спайка Ли «Чёрный клановец» (Black Klansman) начался вот очень здорово — на одну из главных ролей взяли Адама Драйвера.

Сюжет — правдивая история чернокожего офицера полиции Рона Стэйллворта, который в 1978 году успешно внедрился в Ку-клукс-клан Колорадо Спрингс. Представившись по телефону белым расистом (и посылая на встречи белого копа), он умудрился стать главой местного ККК и саботировал их деятельность изнутри.

Драйвер исполнит роль того самого не-героического копа, который не говорил по телефону. Его персонаж по имение Флип — лучший в Колорадо Спрингс офицер полиции с еврейскими корнями. У него многолетний стаж работы и слегка антисоциальный характер. Он — перфекционист, любит критиковать чужие ошибки, но предан службе и просто храбрый человек.

Главную роль исполнит сын Дензела — Джон Дэвид Вашингтон. В основе истории — одноимённые мемуары Стэйллворта.

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 9 сентябряТриллер о том, как чернокожий полицейский стал главой Ку-клукс-клана
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