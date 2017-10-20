Даты осенних распродаж в Steam и зимней распродажи 2017

Нам не привыкать к тому, что даты распродаж в Steam становятся известны до их официального анонса, но на сей раз информаторы с Reddit разошлись не на шутку: они одним махом слили даты двух осенних и одной зимней распродажи в Steam — то есть всё, что ждёт нас в 2017 году.

Начнётся веселье уже совсем скоро: 26 октября стартует распродажа в честь Хеллоуина, которая продлится до 1 ноября.

Дальше, с 22 по 28 ноября пройдёт осенняя распродажа в Steam в честь Чёрной пятницы — дня, с каждым годом становящегося всё длиннее.

Что до зимней распродажи 2017 в Steam, то она начнётся 24 ноября и затянется до 4 января нового года.

Какие мероприятия и сюрпризы ждут нас на этих распродажах? Ничего излишне увлекательного — это уж точно. За последние годы мероприятия в сервисе от Valve более-менее устаканились: ни вам специальных ачивок, ни кратковременных суперскидок. Если осенние и зимняя Steam-распродажи 2017 года чем и выделятся, то это будет милая мелочь типа виртуального набора наклеек или браузерного кликера.

Ну да неважно. Лишь бы скидки были хорошие.