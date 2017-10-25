Состоялся PC-релиз Destiny 2

Destiny 2 вышла на PC! Игра, которой хватило одного месяца, чтобы стать самым продаваемым консольным релизом года в США, наконец-то добралась и до приверженцев клавомыши. На западе о порте отзываются вполне положительно, нахваливая богатство опций (включая такой важный для многих пункт, как поле зрения). Жалуются, правда, на возможность включить Aim assist, что вносит дисбаланс в PvP-сражения, но мы всё-таки говорим об игре, преимущественно заточенной под комфортные и увлекательные PvE-забеги, так что подобная опция вполне логична.

Со своей же стороны мы напоминаем вам о взятом нами интервью и опубликованной рецензии, а также ещё разок делимся релизным трейлером PC-версии Destiny 2: