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Hidden Agenda — новая игра от авторов Until Dawn вышла в США

В Америке состоялся релиз Hidden Agenda — игры, про которую мы толком не писали, так что, если вы впервые о ней слышите, — извиняемся. И попытаемся исправить положение.

Hidden Agenda — новое творение студии Supermassive Games, пару лет назад подарившей владельцам PS4 отличное интерактивное кино под названием Until Dawn. Hidden Agenda продолжает взятое студией направление, но пытается привнести в него кое-что своё: социальный элемент.

Hidden Agenda можно проходить и в гордом одиночестве, но в изрядной степени игра рассчитана на шумные дружеские компании до шести человек, собравшиеся вместе «посмотреть кино». Этим группам предложат проходить в одном из двух режимов: кооперативном, где часть решений по сюжету принимаются большинством голосов, а часть — специально выбранными представителями; или соревновательном, где игроки пытаются исполнять свои тайные цели и накапливать как можно больше очков.

Сюжетно Hidden Agenda рассказывает о поисках серийного маньяка, геймплейно же проект максимально упрощён: даже управляется игра не с геймпада, а через смартфоны. Стоит творение 1300 рублей, проходится примерно за 2 часа, а его выход за пределы США намечен на 22 ноября (да, по непонятной причине нам придётся ждать аж на месяц дольше американцев).

Ну а чтобы вы смогли лучше представить, что представляет собой Hidden Agenda, предлагаем вам посмотреть релизный трейлер игры и 8-минутную демонстрацию геймплея от разработчиков.Геймплей:

 
 

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Видео Hidden Agenda (PlayStation 4)
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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