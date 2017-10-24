ABC готовит пилот комедии о семье супергероев с Ближнего Востока

Супергероями в сериалах нынче никого не удивишь, как и наполнением кастинг-листов представителями различных этнических групп, поэтому авторы, проталкивая своё детище на телеэкран, вынуждены идти на хитрости в надежде, что оно проживёт дольше пилота. По-видимому, так рассудили Ларри Уилмор («Черноватый») и Бассем Юсеф, затеяв гремучую смесь, которой пока не придумали названия. Потенциальный сериал курирует телеканал ABC.

В центре комедийного приключенческого боевика находится семья Шариф с Ближнего Востока, родители в которой — супергерои. Шариф живут в США, где обладатели сверхспособностей вне закона, потому мама с папой вынуждены спасать мир втайне от властей и общества. Через призму супергеройских проблем авторы намерены рассказать о трудностях ассимиляции и показать, каково это — быть семьёй иммигрантов, вынужденной уживаться во враждебно настроенном обществе.

Уилмор и Юсеф напишут сценарий пилотного эпизода и выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. Производством займётся ABS Studios.