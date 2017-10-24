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Предрелизный телеролик Xbox One X

Чему учит нас предрелизный ролик консоли Xbox One X? Что людям, стремящимся донести до окружающих мысль о невероятной мощи своей системы, следует обязательно пускать на заднем фоне невероятно эпичную «Power» Канье Уэста, словно специально созданную для трейлеров не длиннее полутора минут. И что тем, кто стремится показать шикарную графику, неотличимую от реальности, следует вшить в нарезку своих игр несколько сценок из голливудских блокбастеров.

А вообще — хороший ролик. Что до Xbox One X, то самая мощная консоль в истории поступит в продажу уже 7 ноября. И в России за неё просят 40 тысяч рублей.

 
 
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Видео Microsoft (Xbox One, Xbox 360)
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