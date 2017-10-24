Дрю Годдард напишет сценарий экранизации подросткового романа

Номинированного на «Оскар» сценариста Дрю Годдарда («Хижина в лесу», «Марсианин») привлекли к адаптации подросткового фэнтези-романа Nevermoor, который выходит в канун Хэллоуина.

Годдард напишет сценарий и спродюсирует экранизацию при студии Twentieth Century Fox. Полное название первоисточника — Nevermoor: The Trials of Morrigan Crow, он окажется на полках книжных магазинов 31 октября этого года и уже 27 стран закупились правами на переводное издание.

Джессика Таунсенд написала историю Морриган Кроу — девушки, которая родилась в самый несчастливый день в году, поэтому ей ставят в вину все окружающие неприятности: от града до сердечных приступов. Ещё она должна сделать всем огромное одолжение и умереть, когда ей исполнится 11 лет. К счастью (а может быть и нет), главную героиню находит человек по имени Юпитер Норт; вместе они отправляются в магический город Невермор, где Морриган получит шанс обновить свою судьбу. Но для этого нужно пройти суровой отбор и победить сотни других претендентов, а потом вступить в тайную организацию.

Годдард параллельного готовится к режиссуре криминального триллера с Крисом Хемсвортом Bad Times at the El Royale и работает над сценарием экранизации комикса «Икс Форс». Короче, студия Fox не даёт Дрю скучать.