 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю Даты осенних и зимней распродаж в Steam 2017 Ноль кадров в секунду. Выпуск 183: Ролевики с Сатурна Новости ретро-игр — лучшее за неделю
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Автор «Вероники Марс» продюсирует драмеди про охотниц за пришельцами

Телеканал The CW приобрёл права на многосерийную экранизацию романа Айвы-Мари Палмер It’s The End Of The World As We Know It, опубликованного в 2012 году. Одним из исполнительных продюсеров потенциального сериала выступает создатель «Вероники Марс» Роб Томас.

Комедийная драма повествует о том, как в Южной Калифорнии терпит крушение космический корабль, перевозящий самых опасных преступников нашей вселенной. Главные героини — две молодые женщины, прозябающие в качестве работниц детской пиццерии, внезапно получают новую работу — космический полицейский нанимает их для отлова разбежавшихся пришельцев. Но сделать это будет нелегко — многие из них удачно смешались с пёстрой публикой, населяющей Лос-Анджелес.

Наряду с Томасом исполнительными продюсерами проекта выступают Джастин Халперн и Патрик Шумакер — коллеги по сериалам «Я — зомби» и «Бессильные». Производственный процесс возьмётся курировать Warner Bros. TV.

1 Обсудить
 21 октябряИсполнительные продюсеры «Очень странных дел» готовят триллер для The CW 20 октябряThe CW готовит процедурал «Проект 13» с персонажами из DC Comics 17 октябряThe CW снимет сериал про школу экстрасенсов 13 октябряThe CW возродит «Город пришельцев»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
The CW объявил дату выхода третьего сезона «Я — зомби»
 
«Пропащие ребята» станут сериалом на The CW
 
«Райан Хансен раскрывает преступления на телевидении» — трейлер

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 150: Обобщение от Сарика
 
Кино Рецензия на фильм «Робот по имени Чаппи»
 
Кино Подкаст на колёсах. «Землетрясение» Сарика
 
Телеовощи. Выпуск 63: Большой
 
«Доктор Кто» — трейлер десятого сезона
 
Аниме «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» — 07
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика