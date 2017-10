Автор «Вероники Марс» продюсирует драмеди про охотниц за пришельцами

Телеканал The CW приобрёл права на многосерийную экранизацию романа Айвы-Мари Палмер It’s The End Of The World As We Know It, опубликованного в 2012 году. Одним из исполнительных продюсеров потенциального сериала выступает создатель «Вероники Марс» Роб Томас.

Комедийная драма повествует о том, как в Южной Калифорнии терпит крушение космический корабль, перевозящий самых опасных преступников нашей вселенной. Главные героини — две молодые женщины, прозябающие в качестве работниц детской пиццерии, внезапно получают новую работу — космический полицейский нанимает их для отлова разбежавшихся пришельцев. Но сделать это будет нелегко — многие из них удачно смешались с пёстрой публикой, населяющей Лос-Анджелес.

Наряду с Томасом исполнительными продюсерами проекта выступают Джастин Халперн и Патрик Шумакер — коллеги по сериалам «Я — зомби» и «Бессильные». Производственный процесс возьмётся курировать Warner Bros. TV.