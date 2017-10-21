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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Исполнительные продюсеры «Очень странных дел» готовят триллер для The CW

Телеканал The CW подкрался к исполнительным продюсерам «Очень странных дел» Шону Леви и Дэну Коэну — оба согласились продюсировать многосерийный драматический проект под названием Epiphany. Канал одобрил написание сценария.

О сюжете предполагаемого сериала пока известно только в общих чертах. Он описывается как психологический триллер в духе произведений Стэнли Кубрика и Агаты Кристи. В центре истории — группа незнакомцев, оказавшихся в особняке конца XIX века. Оказавшись взаперти, главные герои должны разгадать целую систему секретов и кодов, спрятанных в стенах здания.

Сценарий напишет Спенсер Коэн; вдобавок он присоединится к команде исполнительных продюсеров, где наряду с Шоном Леви и Дэном Коэном состоят Анна Хэллберг и Ли Толанд Кригер («Ривердейл»), который срежиссирует пилот, если сценарий одобрят. Производство курирует студия Warner Bros. Television.

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