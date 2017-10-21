Один из программных директоров Amazon ушёл работать над сериалами Apple

Один из видных программных руководителей Amazon Studios покинул компанию для работы над оригинальным видеоконтентом Apple — пост главы международного производственного отдела оставил Морган Уэнделл. Его уход с прежнего места работы, уверяют источники, не связан с недавно разразившимся скандалом вокруг Роя Прайса — Уэнделл уже около месяца вёл переговоры об уходе в Apple.

До работы в Amazon, куда он пришёл в 2013 году, Морган Уэнделл возглавлял отдел по производству драматических многосериек в ABC Studios. На посту ответственного за драматические сериалы Amazon Уэнделл способствовал появлению таких проектов, как «Человек в высоком замке» и «Голиаф». В скором времени на экраны выходят взращённые под его бдительным присмотром «Невероятная миссис Мэйзел» и «Джек Райан», а в производстве находится ещё один потенциальный хит — «Карнавальная шумиха» Гильермо дель Торо.

Нынче Уэнделл в качестве ответственного за международные проекты поступает в подчинение к бывшим главам Sony Pictures Television Джейми Эрлихту и Заку Ван Амбургу, в июне занявшим место программных директоров, курирующих производство оригинального контента Apple. Все трое успели вместе поработать над успешным амазоновским проектом Брайана Крэнстона и Sony TV «Хитрый Пит». В августе к команде присоединился экс-глава кабельного канала WGN America Мэтт Чернисс.